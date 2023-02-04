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Spor

Erzurumspor FK'da Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'da teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yolların ayrıldığı açıklandı.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
Erzurumspor FK'da Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi
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Erzurumspor Futbol Kulübü'nde teknik direktör Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." denildi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olurken, maçın ardından teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Öte yandan mavi-beyazlı kulüp Teknik Direktör Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı.

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