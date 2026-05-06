Erzurumspor FK'da yaprak dökümü! 16 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Sözleşmesi bitecek futbolcular arasında, bu sezon takıma katılan isimlerin yanı sıra uzun yıllardır mavi-beyazlı formayı terleten tecrübeli oyuncular da bulunuyor.

Sözleşmesi sona erecek isimler şöyle: Kağan Mordaoğlu, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Salih Sarıkaya, Orhan Ovacıklı, Adem Eren Kabak, Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Murat Cem Akpınar, Martin Rodriguez, Furkan Özhan, Cheickne Sylla, Eren Tozlu, Hüsamettin Yener ve Benhur Keser.

Antalyaspor'dan Amar Gerxhaliu, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ve Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser, sezon başında bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

Öte yandan Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı, 2021-2022 sezonundan bu yana Erzurum temsilcisinin formasını giyen isimler arasında yer alıyor. Eren Tozlu, attığı 73 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasında bulunurken, Orhan Ovacıklı ise 176 maçla mavi-beyazlı kulübün en fazla forma giyen oyuncusu konumunda. 38 yaşındaki Mustafa Yumlu da kaydettiği 18 golle mevcut kadroda Eren Tozlu'nun ardından en golcü ikinci isim olarak dikkat çekiyor.