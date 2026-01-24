Erzurumspor FK'dan kritik deplasman zaferi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'u 2-1 yendi.
Ligde son 5 maçını kazanan Erzurum temsilcisi, puanını 42'ye yükseltti. Son 2 maçında yenilen Pendikspor ise 38 puanda kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Onur Gülter, Ömer Yasin Gezer
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Sequeirra, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Thuram (Dk. 67 Clarke-Harris), Denic (Dk. 60 Hakan Yeşil), Wilks, Görkem Bitin (Dk. 61 Ahmet Karademir)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 78 Adem Eren Kabak), Crociata (Dk. 77 Sylla), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 88 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu
Goller: Dk. 23 Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Dk. 44 Thuram (Kendi kalesine), Dk. 85 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Yiğit Fidan, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 85 Sequeirra (Pendikspor), Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 90+2 Sylla (Erzurumspor FK)