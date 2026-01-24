İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erzurumspor FK'dan kritik deplasman zaferi
Spor

Erzurumspor FK'dan kritik deplasman zaferi

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 23:01 - Güncelleme:
Erzurumspor FK'dan kritik deplasman zaferi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'u 2-1 yendi.

Ligde son 5 maçını kazanan Erzurum temsilcisi, puanını 42'ye yükseltti. Son 2 maçında yenilen Pendikspor ise 38 puanda kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Onur Gülter, Ömer Yasin Gezer

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Sequeirra, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Thuram (Dk. 67 Clarke-Harris), Denic (Dk. 60 Hakan Yeşil), Wilks, Görkem Bitin (Dk. 61 Ahmet Karademir)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 78 Adem Eren Kabak), Crociata (Dk. 77 Sylla), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 88 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu

Goller: Dk. 23 Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Dk. 44 Thuram (Kendi kalesine), Dk. 85 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Yiğit Fidan, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 85 Sequeirra (Pendikspor), Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 90+2 Sylla (Erzurumspor FK)

  • Erzurumspor FK
  • Atko Grup Pendikspor
  • 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.