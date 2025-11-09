İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Erzurumspor ile Esenler Erokspor yenişemedi

1. Lig'de 13. hafta maçında Erzurumspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

9 Kasım 2025 Pazar 15:55
Erzurumspor ile Esenler Erokspor yenişemedi
ABONE OL

1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Erzurumspor, 69. dakikada Eren Tozlu ile 1-0 öne geçti. Esenler Erokspor, bu gole 83. dakikada Hamza Catakovic ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 23, Esenler Erokspor 25 puana yükseldi.

Erzurumspor, milli aranın ardından Iğdır FK deplasmanına gidecek. Esenler Erokspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kadir Beyaz, Oğuzhan Yazır

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Rodriguez, Crociata (Dk. 77 Eren Kabak), Furkan Özhan (Dk. 77 İlkan Sever), Eren Tozlu (Dk. 84 Sylla)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba (Dk. 75 Alper Karaman), Hayrullah Bilazer (Dk. 61 Enes Alıç), Tugay Kaçar, Mikail Okyar (Dk. 75 Catakovic), Faye (Dk. 67 Berat Luş), Kanga (Dk. 67 Recep Niyaz), Amilton, Kayode

Goller: Dk. 68 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Catakovic (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 31 Eray Korkmaz, Dk. 35 Amilton, Dk. 45 Faye, Dk. 63 Nzaba, Dk. 86 Tugay Kaçar, Dk. 89 Alper Karaman (Esenler Erokspor), Dk. 45+1 Crociata, Dk. 71 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)

