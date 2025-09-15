Erzurumspor ile Sakaryaspor yenişemedi

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede goller ikinci yarıda geldi; Benhur ve Kakuta'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi.

TFF 1. Lig'in 5. hafta kapanış maçında Erzurumspor sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Sakaryaspor 69. dakikada Caner Erkin'in asistinde eski Chelsea'li 10 numara Gael Kakuta'nın golüyle öne geçti.

Maçın 76. dakikasında ev sahibi ekip Benhur Keser'in golüyle eşitliği yakaladı.

Maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 9 puanla 6. sırada yer alırken, Sakaryaspor haftayı 5 puanla 15. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sakarayaspor ise Amedspor'u konuk edecek.