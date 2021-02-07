Erzurumspor - Kayserispor maçından galip çıkmadı

07 Şubat 2021 Pazar 15:40 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 15:40

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırladığı HES Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor, Ackah'ın 34'üncü dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Da Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Butko, tek pasla meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Ceza sahasında Avramovski topa müdahale etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Avramovski'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aatıf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

31. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Sabovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

60. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Cenk Ahmet Alkılıç'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Aziz Eraltay'ın ceza sahası ön çizgisine doğru verdiği pasta meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi: 1-1

74. dakikada İlhan Parlak'ın göğsüyle indirdiği topa Avramovski çok sert vurdu. Kaleci Szumski topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası önünde rakibini geçen Ricardo Gomes'in vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Ackah, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf, Novikovas, El Kabir (Dk. 23 Ricardo Gomes)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Mario Paz, Aziz Eraltay, Campanharo, Muhar, Lennon, Avramovski, Sabovic, Luckassen

Gol: Dk. 28 Aatıf (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Ackah (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)