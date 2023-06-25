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Spor

Erzurumspor Kongresi ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü'nün bugünkü genel kurulu, bir kez daha ertelendi.

IHA25 Haziran 2023 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Erzurumspor Kongresi ertelendi
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Erzurumspor'un 15 Haziran'da yapılması gereken ancak yönetime aday çıkmaması nedeniyle bu güne ertelenen genel kurul toplantısı bir kez daha yapılamadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü'nün bu günkü genel kurulu, bir kez daha başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle yapılamadı. 15 Haziran'da gerçekleşmeyen genel kurul sonrası kulüpte sessizlik yaşanmış ve resmi olarak başkanlık için adaylığını açıklayan bir isim olmamıştı.

Erzurumspor Kulübü'nden bu gün yapılan yazılı açıklamada ise; "Bu gün yapılması planlanan genel kurulumuz, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel Kurulumuzun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." İfadelerine yer verildi.

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