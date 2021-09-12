İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2021 Pazar / 5 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erzurumspor, Manisa FK'nın 41 maçlık namağlup unvanına son verdi
Spor

Erzurumspor, Manisa FK'nın 41 maçlık namağlup unvanına son verdi

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı galibiyetle tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek tam 41 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü.

DHA12 Eylül 2021 Pazar 12:25 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 12:25
ABONE OL

Geçen sezon TFF 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan, bu sezona da 3'te 3 yaparak başlayan siyah-beyazlılar yıllar sonra sahayı boynu bükük terk etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta ise 1-0 kaybedilen müsabakayı değerlendirdi. Oyunu domine ettiklerini ancak skoru bulamadıklarını ifade eden Özbalta, "Hiç üzgün değilim. Sadece netice alamadığımız için üzgünüm. Futbolda bu sonuçlar var, her zaman kazanamazsın. Üç ihtimalli bir oyun oynuyoruz. Tarihte birçok örneği var. 90 dakika boyunca rakip kaleyi kuşatsan bile yenilgi alabiliyorsun. Ben şu açıdan gururluyum. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. Başarıda asla şımarmalarını istemem ama başarısızlıkta da çok sağlam bir karakter ortaya koymalarını isterim" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.