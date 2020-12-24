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Spor

Erzurumspor, Mesut Bakkal ile anlaştı

Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.

IHA24 Aralık 2020 Perşembe 12:40 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:40
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı. Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum’a geleceği ve sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Dün oynanan Yukatel Denizlispor maçı sonrası BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün’ün, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.

Mesut Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum’a gelmesi bekleniyor.

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