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Spor

Erzurumspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1. Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA16 Mart 2022 Çarşamba 10:30 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:30
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Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor, Kulüp Tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.

Teknik Direktör Bilazer, "Biz sahaya çıkıp futbolumuzu centilmence oynayarak kazanmak istiyoruz. Hakemin bitiş düdüğüne kadar olan zaman dilimini çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah kazanarak hedeflediğimiz başarılı yola devam etmek istiyoruz" dedi.

Mavi-Beyazlılar, antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maçı yaparak tamamladı.

BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak.

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