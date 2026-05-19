Erzurumspor, sezonu 29 Haziran'da açacak

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Mavi-beyazlı ekipte, ligin son haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Çorum FK maçının ardından futbolculara verilen izin 29 Haziran'da sona erecek. Dadaşlar, 29 Haziran'da kendi tesislerinde toplanarak 2026-2027 sezonu hazırlıkları için ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

2 AYRI KAMP DÖNEMİ GEÇİRECEK

Süper Lig'de mücadele edecek olan Erzurum temsilcisi, sezon öncesinde iki ayrı kamp dönemi geçirecek. Hazırlık sürecinde hazırlık maçlarına da çıkacak olan mavi-beyazlılar, yeni sezona güçlü bir şekilde girmek için çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 Süper Lig sezonu 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Erzurumspor FK da lig başlayana kadar hazırlıklarına devam edecek.

16 FUTBOLCU VE SERKAN ÖZBALTA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Öte yandan Erzurumspor FK'nın şampiyon kadrosunda yer alan Kağan Moradaoğlu, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Salih Sarıkaya, Orhan Ovacıklı, Adem Eren Kabak, Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Murat Cem Akpınar, Martin Rodriguez, Furkan Özhan, Cheickne Sylla, Eren Tozlu, Hüsamettin Yener ve Benhur Keser'in sözleşmeleri 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın sözleşmesi de aynı tarihte bitecek. Kulüp yönetiminin hangi isimlerle yola devam edeceği merak edilirken, Kulüp Başkanı Ahmet Dal daha önce düzenlediği basın toplantısında, "İnşallah Serkan hoca ile devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Mavi-beyazlı ekipte sözleşmesi devam eden futbolcular ise şu şekilde:

"Matija Orbanic, Erkan Anapa, Yakup Kırtay, Ömer Arda Kara, Guram Giorbelidze, Ali Ülgen, Brandon Baiye, Mert Önal, Mustafa Fettahoğlu, İlkan Sever ve Fernando Andrade"