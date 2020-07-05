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Spor

Erzurumspor, Süper Lig için kritik virajı geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 32. haftada Gerisunspor'u deplasmanda 0-2 ile geçerek Süper Lig iddiasını sürdürdü.

05 Temmuz 2020 Pazar 19:41 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 19:41
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TFF 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jugurtha Hamroun ve 41. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Ligde oynadığı son 4 maçında 3. galibiyetini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puanını 56'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Üst üste oynadığı 3. maçtan da mağlubiyetle ayrılan Giresunspor ise 44 puanla 10. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.

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