İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2020 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5572
  • EURO
    9,2171
  • ALTIN
    455.255
  • BIST100
    1425.71
Spor

Erzurumspor taktik çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA24 Aralık 2020 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:19
ABONE OL

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maç hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor’da futbolcular Yardımcı Antrenör Şenol Fidan hazırlıklarına devam eden futbolcular, idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra hız ve yenileme çalışması yapan oyuncular, taktiksel ağırlıklı çalıştıktan sonra antrenmana son verdi.

Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor, 27 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.