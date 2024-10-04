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Spor

Erzurumspor tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

4 Ekim 2024 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Erzurumspor tek golle kazandı
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Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golü 11. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.

Ev sahibi ekipte Azubuike, 81. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Erzurum, puanını 15'e çıkardı. Boluspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Pendik'e konuk olacak. Boluspor ise Çorum FK'yi ağırlayacak.

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