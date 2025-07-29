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Spor

Erzurumspor transferde hız kesmiyor

Erzurumspor FK'da bir yandan yeni sezon hazırlıkları bir yandan da transferler devam ediyor.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 10:08 - Güncelleme:
Erzurumspor transferde hız kesmiyor
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Ali Ülgen ve Murat Cem Akpınar'ı renklerine bağlayan mavi-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumsporumuz, son olarak Boluspor forması giyen sağ bek oyuncusu Ali Ülgen'le 2 yıllık, geçtiğimiz sezonu Bandırmaspor'da tamamlayan Murat Cem Akpınar'la 1 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal'la son görüşmelerini gerçekleştiren oyuncularımız, kendilerini mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı atarak takımımız kampına katıldılar. Sevgili Ali Ülgen ve Murat Cem Akpınar'a hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz"

İŞTE KAMP KADROSU

2025-2026 sezonu öncesi yoğun bir çalışma süreci geçiren Erzurumspor, iki günlük iznin ardından tesislerinde toplanarak Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla 3. etap hazırlık kampına başladı. Mavi-Beyazlı ekip yeni sezon öncesi iki hazırlık karşılaşması yapacak. Erzurumspor'un oynayacağı hazırlık maçlarını programları önümüzdeki günlerde kulüp tarafında açıklanacak. Bu arada Erzurumsporun kamp kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda; Matıja Orbanıc, Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Şerefhan Sağlık, Orhan Ovacıklı, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Amar Gerxhalıu, Yakup Kırtay, Ömer Arda Kara , Guram Gıorbelıdze, Cengizhan Bayrak, Adem Eren Kabak, Brandon Baıye, Eren Özdemir, Gıovannı Crocıata, Mert Önal, Enes Karakaş, Sefa Akgün, Yusuf Kaan Arslanboğa, Benhur Keser, Kerem Erener, Tonı Tasev, Marko Bozıc, Furkan Özhan, Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu, Hüsamettin Yener, İlkan Sever, Cheıkne Sylla ve Serkan Köse bulunuyor.

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