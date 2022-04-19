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Spor

Erzurumspor Tuzlaspor maçına hazır

BB Erzurumspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

IHA19 Nisan 2022 Salı 10:58 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:58
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TFF 1. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çarşamba günü saat 16.00'da oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde sürdüren BB Erzurumspor, kulüp tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam ettikten sonra, taktik ağırlıklı çalıştı.

Mavi beyazlılar Tuzlaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.

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