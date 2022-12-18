Erzurumspor yenik duruma düştüğü maçta, Altınordu'yu mağlup etti

Spor Toto 1. Ligin 18. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol kanatta topla buluşan Emircan, topu kaleye gönderdi. Yerden seken topu kaleci Göktüğ kornere çeldi.

19. dakikada Cengizhan'ın ceza sahası sol çaprazından rakip kalenin sağ köşesine vurduğu top, az farkla dışarıya çıktı.

32. dakikada sol kanattan topu süren Ahmet İlhan'ın rakip ceza sahasında açtığı ortaya Şeref Özcan uzanarak kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Altınordu'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruştan gelen ortayı karşılayan Rıdvan topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahası içinde yaşanan karambolün ardından Mustafa Akbaş'tan seken topu alan Furkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

72. dakikada rakip ceza sahası içinde Olanare'nin kafayla indirdiği topa Eren Tozlu röveşatayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erzurumspor FK, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+4 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Shala (Dk. 64 Alican Özfesli), Estrela, Muhammet Furkan Özhan, Olanare (Dk. 86 Celal Hanalp), Süleyman Koç (Dk. 65 Hasek), Eren Tozlu

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Kubilay Aktaş (Dk. 77 Sami Satılmış), Şeref Özcan (Dk. 86 Muzaffer Kocaer), Emircan Gürlük

Goller: Dk. 31 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 44 Muhammet Furkan Özhan, Dk. 72 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Rıdvan Koçak, Dk. 81 Şeref Özcan (Altınordu), Dk. 64 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor FK)