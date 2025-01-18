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Spor

Erzurumspor zirve takibini sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında evinde Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşan Erzurumspor, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak puanını 33'çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 16:03 - Güncelleme:
Erzurumspor zirve takibini sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Erzurumspor FK'nın gollerini 81. dakikada Mustafa Yumlu, 86. dakikada Furkan Özhan kaydetti.

Konuk ekipte Remi Mulumba 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Bandırmaspor, 90+13. dakikada Paulinho'nun penaltı vuruşundan yararlanamadı.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, 33 puanla 4. sırada yer alırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan Teksüt Bandırmaspor 34 puanla 3. sırada.

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