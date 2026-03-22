Spor

Erzurumspor zirveyi bırakmadı! Erokspor deplasmanında kazandı

Erzurumspor FK, deplasmanda Erokspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Konuk ekip puanını 69'a çıkarırken, Erokspor 63 puanda kaldı.

AA22 Mart 2026 Pazar 21:11 - Güncelleme:
Erzurumspor zirveyi bırakmadı! Erokspor deplasmanında kazandı
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Konuk ekip bu sonuçla puanını 69'a yükseltirken, Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Alper Akarsu, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Amilton, Recep Niyaz (Dk. 65 Catakovic), Mor Faye, Kayode (Dk. 76 Jack)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 74 Mustafa Fettahoğlu), Crociata (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Sefa Akgün (Dk. 74 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 82 Sylla), Eren Tozlu (Dk. 82 Mustafa Yumlu)

Goller: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 90+7 Sylla (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 9 Balye, Dk. 32 Rodriguez (Erzurumspor FK), Dk. 16 Hayrullah Bilazer, Dk. 62 Mor Faye (Esenler Erokspor)

