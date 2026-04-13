13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Spor

Erzurumspor zirveyi bırakmadı

Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada sakatlanan kaleci Orbanic, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 19:21 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında lider Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Erzurumspor kalecisi Orbanic, bir pozisyon sonrası yere düşerken kale ağlarına takıldığı için sakatlandı.

Orbanic, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye götürüldü. Obranic'in yerine Ekan Anapa oyuna girdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Emrah Türkyılmaz

Erzurumspor FK: Orbanic (Dk. 14 Erkan Anapa), Yakup Kırtay (Dk. 31 Mustafa Yumlu), Gerxhaliu, Baiye, Erenn Tozlu (Dk. 71 Adem Kabak), Giorbelidze, Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 71 Sylla), Benhur Keser (Dk. 80 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 79 Hüsamettin Yener)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk.73 Onur Öztonga), Abdulsamet Kırım, Kouagba, Lima (Dk.64 Eren Dikbasan) , Barış Alıcı (Dk. 73 Baluta), Harun Alpsoy, Mustafa Alptekin Çaylı, Doğan Can Davas (Dk.86 Burak Topçu), Arda Usluoğlu, Gökhan Akkan (Dk. 46 Mert Çetin)

Goller: Dk. 6 Gökhan Akkan (Kendi Kalesine), Dk. 43 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

