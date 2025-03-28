Erzurumspor'a tek gol yetti

1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor oldu.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Mustafa Yumlu attı.
Manisa FK, Mamadou Cissokho'nun 42. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, 54 puana yükseldi. Manisa FK, 37 puanda kaldı.
Erzurumspor, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.