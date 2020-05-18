18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:40

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, test sonuçları pozitif çıkan 11 isim, 5 günlük tedavi sonucunda salgını atlattı. İkinci testleri negatif çıkan 11 kişinin 14 gün karantina altına kalacağı duyuruldu. Öte yandan ilk testleri negatif çıkan 72 kişinin ikinci testleri de negatif çıktı.

Erzurumspor'un konuyla alakalı açıklaması şöyle:

"13 Mayıs'taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir.

13 Mayıs'ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. Tüm hastalarımıza şifa dileklerimizle."