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Spor

Erzurumspor'da 1'i futbolcu, 2 koronavirüs vakası

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 1 futbolcu ve 1 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:42
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 1 yönetici ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi öncesinde futbolcu, yönetici ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Testlerin sonuçlandığı aktarılan açıklamada, "1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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