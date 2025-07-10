İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,066
  • EURO
    47,1752
  • ALTIN
    4283.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erzurumspor'da 3 imza birden

Erzurumspor FK bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor. Mavi-beyazlı takım Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsemettin Yener'le el sıkıştı.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Erzurumspor'da 3 imza birden
ABONE OL

Erzurumspor FK tarafından yeni transferlerle ilgili yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumsporumuz, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsemettin Yener'le anlaşma sağladı. Takımımız, son olarak Boluspor forması giyen santrafor oyuncusu Hüsamettin Yener'le 1 yıllık, Turğutluspor'dan orta saha oyuncusu Mert Önal'la 3 yıllık ve Belçika Ligi takımlarında Eupen forması giyen orta saha oyuncusu Brandon Baiye ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal'la, Erzurumspor tesislerimizde son görüşmelerini gerçekleştiren oyuncularımız, takımımızın kampına katıldı. Yeni transferlerimize hoş geldiniz diyor, Erzurumspor camiamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.