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Spor

Erzurumspor'da ayrılık! Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı

Erzurumspor FK'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Hakan Kutlu, görevinden ayrıldı.

IHA21 Haziran 2025 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
Erzurumspor'da ayrılık! Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı
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Erzurumspor FK sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "2.5 sezon birlikte mücadele ettiğimiz, zor süreçlerde omuz omuza kulübümüzün başarısı için çalıştığımız hocamız Hakan Kutlu'ya yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Erzurumsporumuza hizmetleri hiç bir zaman unutulmayacak değerli hocamıza ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür ediyoruz" denildi.

Bu arada Vanspor FK'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda ise "Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yeni sezon için el sıkıştık. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu teknik direktörlük görevi için ülke futbolunun deneyimli isimlerinden Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de önemli takımları çalıştıran, son olarak Erzurumspor'da görev yapan Sayın Kutlu'nun, bilgi birikimi ve liderliğiyle takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Vanspor camiası olarak hedeflerimize inançla yürüdüğümüz bu yolda, hocamıza güvenimiz tamdır. Hakan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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