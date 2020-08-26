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Spor

Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Arturo Mina'nın ardından bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:45
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BB Erzurumspor, yeni transfer Mina’nın ardından bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Erzurum ekibinin, kadrosuna yeni kattığı oyunculardan Arturo Mina’nın da dün ülkesi Ekvador’da yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtilmişti.

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