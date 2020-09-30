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Spor

Erzurumspor'da çifte sevinç

Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor'da, sakatlıkları sona eren Armando Sadiku ve Jugurtha Hamroun takımla çalışmalara katıldı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:03
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Sakatlığı biten Armando Sadiku ve Jugurtha Hamroun takımla çalışmalara katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına akşam yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek.

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