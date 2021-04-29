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Spor

Erzurumspor'da Emrah Başsan isyan etti: Küfür ediyorlar, atamıyor!

Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem Fırat Aydınus'a büyük tepki gösterdi. Emrah, 'Hakem gözünün önünde oluyor, vermiyor. Bir kere de görün, biz cebelleşiyoruz. Canımız yanıyor, artık yeter. Hakem bugün bizi ezdirdi.' dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:28
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Erzurumspor'un canının yandığını ifade eden Emrah Başsan, "Susuyoruz, susuyoruz artık yeter, susmanın da fazla anlamı yok. Canımız yanıyor artık. Hakem gözünün önünde oluyor, vermiyor. Bir kere de görün, biz cebelleşiyoruz. Canımız yanıyor, artık yeter. Hakem bugün bizi ezdirdi." dedi.

Hakemin küfür eden Başakşehirli futbolcuyu oyundan atamadığını belirten Emrah Başsan, "Hakemin gözünün önünde küfür ediyorlar, adam duymuyor, es geçiyor, atamıyor. Bana sarı kart veriyor, ben cezalı duruma düşüyorum, yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.

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