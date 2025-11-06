İSTANBUL 20°C / 14°C
  • Erzurumspor'da gençlere imza attırıldı
Spor

Erzurumspor'da gençlere imza attırıldı

Erzurumspor FK, altyapısında bulunan üç sporcusuyla profesyonel sözleşmeye imza attı.

IHA6 Kasım 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Erzurumspor'da gençlere imza attırıldı
Mavi-beyazlı takım tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2007 doğumlu iki genç kalecimiz Evren Çelik ve Ali Şahin ile 2006 doğumlu genç stoperimiz Yiğit Baran Karaoğlan, profesyonel sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Daha önce birçok kez vurguladım; Erzurumspor olarak yalnız bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Bu noktada altyapıya verdiğimiz önem, kulübümüzün geleceğinin teminatı niteliğinde. Gençlerimize futbolun her alanında fırsat sunmayı, onları doğru eğitimle ve doğru değerlerle yetiştirmeyi hedefliyoruz" denildi.

