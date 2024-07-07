Erzurumspor'da iç transfer hareketliliği!

İç transfer çalışmaları sürdüren Erzurumspor, sözleşmeleri sona eren Mustafa Akbaş ve Sefa Akgün'le yeniden sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya geldiği oyuncularla 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak başarı dileklerinde bulundu. Başkan Dal, "Her iki oyuncumuzla anlaştığımız için mutluyuz. Takım kaptanlarımızdan biri olan Mustafa Akbaş'la üçüncü yılımız. Kendisi de Erzurum'u, Erzurumspor'u evi gibi görüyor ve burayı çok sevdiğini biliyorum. Bizde kendisini seviyoruz. Yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Sefa Akgün elimizde büyüdü diyebilirim. 18 yaşından beri kulübümüzün oyuncusu ve bizim için kıymetli." dedi.