İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erzurumspor'da iç transfer hareketliliği!
Spor

Erzurumspor'da iç transfer hareketliliği!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Erzurumspor iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Mavi beyazlı ekip, sözleşmeleri sona eren Mustafa Akbaş ve Sefa Akgün'le yeni sözleşme imzaladı.

7 Temmuz 2024 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Erzurumspor'da iç transfer hareketliliği!
ABONE OL

İç transfer çalışmaları sürdüren Erzurumspor, sözleşmeleri sona eren Mustafa Akbaş ve Sefa Akgün'le yeniden sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya geldiği oyuncularla 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak başarı dileklerinde bulundu. Başkan Dal, "Her iki oyuncumuzla anlaştığımız için mutluyuz. Takım kaptanlarımızdan biri olan Mustafa Akbaş'la üçüncü yılımız. Kendisi de Erzurum'u, Erzurumspor'u evi gibi görüyor ve burayı çok sevdiğini biliyorum. Bizde kendisini seviyoruz. Yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Sefa Akgün elimizde büyüdü diyebilirim. 18 yaşından beri kulübümüzün oyuncusu ve bizim için kıymetli." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.