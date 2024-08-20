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Spor

Erzurumspor'da Kocaeli mesaisi başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, deplasmanda karışılacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
Erzurumspor'da Kocaeli mesaisi başladı
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Hakan Kutlu yönetiminde tesislerinde hazırlanan mavi-beyazlı takım, ligin ilk maçında Bandırma deplasmanında 3-2 mağlup olurken, hafta sonu oynanan karşılamada MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmişti. Puan cetvelinde aldığı bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile 8. sırada yer alan Erzurumspor'da bir yanda da takıma yapılacak olan yabancı takviyeler konuşuluyor.

Erzurumspor Direktörü Hakan Kutlu, son transferlerin takıma dinamizm ve güç kattığını dile getirerek, "Yeni transferlerimiz gelmeye başladı. Yine gelecek olanlar var. Yeni arkadaşlarımızın takımda olmaları çok işimizi gördü. Hem 11'de hem de kulübeye büyük katkısı oldu. Son olarak karşılaştığımız Ankaragücü Süper Lig seviyesinde bir takım. Zor bir rakip takviyesiz çok zorlanabilirdik. Yeni transferler uyum sağladıkça çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

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