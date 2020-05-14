Erzurumspor'da korona şüphelisi 12 kişi negatif çıktı

DHA 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:59

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, koronavirüs testi yapılan 11 kişide pozitif vakaya rastlandığını, şüpheli olan 12 kişinin ise testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı. Sabah yapılan testlerin 12 kişide de negatif olduğu belirtildi.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir. Dünkü testleri pozitif çıkan 11 kişinin tedavilerine sevk edildikleri hastanede başlanmıştır."