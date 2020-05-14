İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9652
  • EURO
    7,542
  • ALTIN
    384.207
  • BIST100
    100111
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erzurumspor'da korona şüphelisi 12 kişi negatif çıktı
Spor

Erzurumspor'da korona şüphelisi 12 kişi negatif çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:59
ABONE OL

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, koronavirüs testi yapılan 11 kişide pozitif vakaya rastlandığını, şüpheli olan 12 kişinin ise testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı. Sabah yapılan testlerin 12 kişide de negatif olduğu belirtildi.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir. Dünkü testleri pozitif çıkan 11 kişinin tedavilerine sevk edildikleri hastanede başlanmıştır."

TİKA Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.