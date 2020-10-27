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Spor

Erzurumspor'da Novikovas şoku

Galatasaray maçında sakatlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Litvanyalı hücum oyuncusu Arvydas Novikovas'ın sağlık durumuyla ilgili mavi beyazlı kulüpten bir açıklama geldi.

IHA27 Ekim 2020 Salı 17:31 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:31
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Dr. Selçuk Gül, sosyal medya hesabından sakat oyuncularla ilgili sağlık bilgisi verdi.

Yapılan açıklamada, “Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arvydas Novikovas yapılan kontroller sonrası kasık bölgesinde tendon kas zorlanması tespit edilmiştir. En kısa sürede takıma katılması için tedavisine başlandı. Saha testlerinde aşama kaydedilen Oltan Karakullukçu ise Göztepe maçı sonrası takımla antrenmanlara başlayacak.

Üst arka adale tendon - kas zorlanması olan Ömer Şişmanoğlu 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Kaan Kanak ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı” denildi.

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