Erzurumspor'da Obertan, El Kabir ve Oltan yok

DHA 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:12

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sahaya tedavileri süren Obertan, El Kabir ve Oltan'dan yoksun çıkacak mavi-beyazlılar, galip gelerek tırmanışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği rakibini evinde mağlup etmeyi hedefleyen Erzurumspor, çıkışını da sürdürmek amacında.

MESUT BAKKAL'LA ÇIKIŞ BAŞLADI

Bu sezon ligde kötü sonuçlar alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'ın teknik direktör olmasıyla birlikte çıkış başladı. Yeni Malatyaspor deplasmanından alınan 3-1'lik galibiyetle göreve başlayan Bakkal, öğrencileriyle son 10 maçta 2 mağlubiyet, 4 beraberlik, 4 de galibiyet aldı. Puanını 25'e çıkaran mavi-beyazlılar, 17'nci sıraya yükseldi.

6 MAÇLIK SERİ

Bu arada mavi-beyazlılar, son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin 18'inci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı son mağlubiyetini alan Erzurumspor, sonrasında 3 maçta galip gelirken, 3 maçı da beraberlikle tamamladı.

Hes Kablo Kayseri maçında sakatlanan El Kabir'in yanı sıra tedavi süreci devam eden Obertan ve Oltan'ın oynayamayacağı Hatay maçına, mavi-beyazlılar şu muhtemel 11'le çıkacak: Szumski, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Leo, Omolo, Petrus, Cenk Ahmet, Novikovas, Aatif, Ricardo Gomes.