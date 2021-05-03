03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:13

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında 3-0 geride olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, oyuna müdahale etmek için Gomes'i yanına çağırdı. Ancak son haftalarda 11 oynadıktan sonra kulübeye çekilen oyuncu, oyuna girmek istemedi.

Deneyimli teknik adam 29 yaşındaki oyuncunun yanına giderek oyuna girmesi için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca Cenk Ahmet'in yerine Butko'yu oyuna aldı.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe karşılaşmasında şu 11 ile çıktı:

Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan.

Fenerbahçe, maçta ilk yarıyı 3-0 öne kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ilginç bir olay yaşandı. BB Erzurumspor'un hücum oyuncularından Ricardo Gomes, 60. dakikada oyuna girmeyi reddetti. Yılmaz Vural, oyuncusu ile bir süre konuştu ancak ikna edemedi. Bunun üzerine Yılmaz Vural, Cenk Ahmet'in yerine Bogdan Butko'yu oyuna dahil etti.

Fenerbahçe karşısında yedek başlayan Ricardo Gomes, bu sezon BB Erzurumspor formasıyla 30 maça çıktı ve bunların 26'sına 11'de başladı.

Not: Görüntü Beinsports'tan alınmıtır.