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Spor

Erzurumspor'da Sadiku şoku

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Denizlispor maçında sakatlanan ve üst arka adalesinde yırtık tespit edilen Sadiku'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

AA29 Aralık 2020 Salı 16:26 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 16:26
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Arnavut futbolcusu Armando Sadiku, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüp doktoru Selçuk Gül; takımda sakatlığı bulunan futbolcular Armando Sadiku, Arturo Mina, Fabien Farnolle ve Kayacan Erdoğan'ın son durumları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gül, Yukatel Denizlispor maçında sakatlanan Sadiku'nun üst arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve Arnavut futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağını aktardı.

Gençlerbirliği maçında sırt bölgesinde bağ sorunu yaşayan Mina ile ilgili ise Gül, Ekvadorlu futbolcunun düz koşulara başlayacağını belirtti.

Antrenmanda dental hasar alan kaleci Farnolle'nin bu hafta takımla idmanlara başlamasının planlandığını kaydeden Gül, omuz bölgesindeki tendonda problem olduğu düşünülen Kayacan Erdoğan'ın durumuna ise gerekli kontrollerin ardından karar verileceğini ifade etti.

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