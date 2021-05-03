03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:29 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:31

Maçı değerlendiren tecrübeli antrenör Yılmaz Vural, "Maç 3-3 bitebilirdi. Ben hep VAR'dan yana olmuşumdur ama bu VAR'ı hala anlayamadım. Üstünden pozisyonlar geçiyor, dönüyor, bakılıyor falan. Daha 5. dakika.

Bunlar maç kaybı için geçerli nedenler değil ama oyuna adapte olmaya çalışırken penaltıdan gol yiyorsunuz, akabinde goller, 14. dakikada 3-0 geridesiniz. İlk yarıda pozisyonumuz yok bu dağılmışlıkla. 2. devrede oyuna karakter koymalıydık, böyle olmazdı. 2. yarıda 5 pozisyonumuz var, rakibin 4. Özgür diye bir çocuk soktuk, altyapıdan bir çocuk. Girdi, büyük bir takıma karşı oynadı, gol attı.

Verilen her görevi gayet güzel gerçekleştirdi. Böyle bir Türk gencini de kazandırmış olduk ki düşmeye aday bir takım olarak yapıyoruz bunu. 2. devre o kadar net 2 pozisyon yakaladık ki ben gol diye ayağa kalktım, yandan çıkmış. O 2 golü atsak, Fenerbahçe son 15 dakika oyunda değildi, ağırlığı koyan bizdik. Fenerbahçe kazanamasa ikincilik şansı da zora girebilirdi.

Önümüzde 2 maç var, biri Kasımpaşa, bizden 3 puan önde. Diğeri de Alanya takımı. Bu iki zorlu maçlarda 6 puan hedefiyle oynamak zorundayız. 43 puan yaparsak, herkes birbiriyle oynuyor. " diye konuştu.

"HEMEN FIFA'YA ŞİKAYETTE BULUNUYORLAR"

Yabancı oyuncuların alacakları nedeniyle oynamadığını söyleyen deneyimli hoca, "Yabancı oyuncularımız 2 ay maaşlarını alamadıklarında UEFA'ya şikayette bulunuyorlar ama gelirken Türkiye'nin şartlarını bilmeleri lazım. Ben 34 yıldır hiçbir zaman zamanında paramı alamadım.

Federasyona verseniz, mahkemeye verdiler diyorlar. Yabancıların sözleşmeleri o kadar bağlayıcı ki, oynasın ya da oynamasın ne vadettiyseniz kuruşu kuruşuna alıyor. 4 oyuncuyu kadroya almadım, gidip UEFA'ya şikayet etmişler. Burayı dingonun ahırı gibi sanıyorlar. Genç hocaların üzerinde baskıları oluşuyor. Biz karar alıyoruz, yönetim kurulu da aldığımız kararlara saygı duydu. Adam antrenmana çıkıyor, 'Ya hoca boşver oyun oynayalım' diyor." ifadelerini kullandı.

"SOYUNMA ODASINDA KÜFRETMİŞ, DÖVERDİM"

Oyuna girmek istemeyen Gomes için konuşan ve Novikovas'ın kendisine küfür ettiğini kaydeden Vural, "Gomes de oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi.

Diğerini çıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfür bırakmamış. Allah sabır veriyor, birkaç sene olsa döversin, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün." dedi.