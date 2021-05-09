09 Mayıs 2021 Pazar 10:28 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 10:53

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünde 10 lig maçına çıkan Erzurumspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

TAKIM UĞUR BAYARSLAN'A EMANET

Yılmaz Vural, 2020-2021 sezonunda Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'ın ardından Erzurumspor'un 5'inci teknik direktörü olarak görev yaptı. Mavi-beyazlılarda ligin 41'inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında yardımcı antrenör Uğur Bayarslan'ın görev yapması bekleniyor.

Bu arada Yılmaz Vural tarafından kadro dışı bırakılan futbolcular Ricardo Gomes ve Novikovas'la ilgili yönetimin yeni bir karar alabileceği öğrenildi.