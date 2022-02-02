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Spor

Erzurumspor'da Yücel İldiz mesaiye başladı

Erkan Sözeri'yle yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Yücel İldiz'i getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni hocasıyla ilk antrenmanını yaptı.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 16:39 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:39
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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Manisa FK'yı kendi evinde ağırlayacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarını Teknik Direktör Yücel İldiz, nezaretinde sürdürdü.

Mavi Beyazlı ekipte 22. haftada alınan Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.

BB Erzurumspor Yönetimi Sözeri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i göreve getirdi. Yeni Teknik Direktör İldiz, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi yapılan tanışma toplantısının ardından takım halinde sahaya inilerek çalışmalara tam gaz start verildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı, BB Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, bugün sabah kulüp tesislerinde verilen kahvaltıya katıldı. Kulüp Başkanı Ömer Düzgün'ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri teknik heyet ve oyuncuların katıldığı kahvaltıda Başkan Sekmen birlik, beraberlik mesajı verdi.

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