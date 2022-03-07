Erzurumspor'da Yücel İldiz'in sözleşmesi feshedildi

7 Mart 2022 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:50

Spor Toto 1. Lig takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Yaklaşık 1 ay önce takımın başına geçen İldiz, Erzurumspor ile çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mavi beyazlılar 6 puan toplayabilen tecrübeli teknik adamın takımı, son olarak küme düşme hattındaki Altınordu'ya 1-0 yenilmişti.