Erzurumspor'dan borç açıklaması

Yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda başlayan ve beş dönem, 2.5 sezon süren zorlu süreçte; iki yıl üst üste alınan -3 puan silme cezası, altyapılar ve filiz lisans dahil olmak üzere tüm kategorilerde lisans çıkaramama gibi büyük sıkıntılar yaşandığı hatırlatılarak, "Yaklaşık 40 dosyadan oluşan transfer yasağı borçlarının tamamı ödenmiş, kulübümüzün önündeki engel tamamen kaldırılmıştır. Borçlardan dolayı daha ağır yaptırımlara uğramamak adına söz konusu tutarların tamamı ödenmiş, yasağa dair son taksit de kapatılarak transfer yasağına ilişkin tüm borçlar temizlenmiştir. Bundan sonraki süreçte önceliğimiz; kulübümüzün tekrar benzer bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmaması, başta ekonomik olmak üzere Erzurumspor'umuzu ağır yaptırımlardan korumak, şehrimizin ve kulübümüzün geleceğini tehdit edecek hedefsiz, günübirlik planlamaların ve uygunsuz harcamaların önüne geçmektir" denildi.

"HEDEFE ULAŞILDI"

Yönetimlerin geçici, kulüplerin ise kalıcı olduğu vurgulanan açıklamada, daha sonra şöyle devam edildi "Bizler bu bayrak yarışında, Erzurumspor'umuzu geleceğe borçsuz ve daha güçlü bir şekilde devretmeyi hedefledik ve bu hedefe ulaşmış bulunmaktayız. Ölçülü ekonomik modelimiz, dengeli bütçemiz ve özverili çalışmalarımızla, Büyük Erzurumspor taraftarına layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte büyük emek veren Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal'a, yönetim kurulumuza, kulüp personelimize, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Onursal Başkanımız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, İçişleri eski bakanımız, Erzurum Milletvekilimiz Sayın Selami Altınok başta olmak üzere tüm milletvekillerimize, değerli sponsorlarımıza ve katkı sunan herkese şükranlarımızı sunarız"