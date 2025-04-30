İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5647
  • EURO
    44,6534
  • ALTIN
    4105.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erzurumspor'dan PFDK'ya tepki

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara tepki gösterdi.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Erzurumspor'dan PFDK'ya tepki
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara tepki gösterdi.

Kulüp, 35. haftada sahasında oynadığı Uğur Okulları İstanbulspor maçında PFDK'nin verdiği cezaların ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbulspor maçı sonrası PFDK'nin kulübümüze verdiği cezalar, tarihte eşi benzeri görülmemiş, skandal cezalardır. Bu cezalar Erzurumspor'a değil, Erzurum'a verilmiştir. 30 sayfalık savunmamızı dikkate almayan PFDK'ye karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazımızı yapacağız. Cumhuriyeti kuran bu kadim şehrin, her dönem bedel ödeyen Erzurumluların yıllardır süren bu çifte standart karşısında sabrı taşmış, zincirler kırılmıştır. Daha fazla canımızın yanmasına müsaade etmemek adına toplumsal tepkimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Erzurumlulara çağrıda bulunuyoruz. Siyaset, bürokrasi, STK'larla, taraftarlarımızla, camiamızla birlikte en büyük kenetlenmeyi bu süreçte gerçekleştirmek zorundayız. Şehrimizin takımı göz bebeğimiz Erzurumspor'a reva görülen bu zulmü durdurmak adına birleşmeliyiz. Bu kıyımın, bu adaletsizliğin mutlaka sonuçları olacaktır. Takımımızın yanında duranlarla, karşısında duranları da not ediyoruz. Tek başımıza da kalsak, adalet adına haklarımızı korumak adına bize inananlarla mücadelemiz ilelebet sürecektir."

  • Erzurumspor FK
  • PFDK
  • Ceza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.