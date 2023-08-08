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Spor

Erzurumspor'dan stadyum açıklaması

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasındaki Erzurumspor FK - Teksüt Bandırmaspor maçının Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan çalışmaların yetişememesi sonucu, Giresun'da oynanacağı bildirildi.

8 Ağustos 2023 Salı 18:22 - Güncelleme:
Erzurumspor'dan stadyum açıklaması
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ligin ilk hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor ile Giresun'da karşılaşacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de Bandırmaspor ile oynayacağımız müsabaka, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan çalışmaların ilk maça yetişememesi sonucu, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacaktır." denildi.

Açıklamada, Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'e ve her iki camiaya desteklerinden ötürü teşekkür edildi.

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