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Spor

Erzurumspor'un ilk maçı Bandırmaspor deplasmanında

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, sezonun ilk maçına deplasmanda Bandırmaspor karşısında çıkacak.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Erzurumspor'un ilk maçı Bandırmaspor deplasmanında
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2024-2025 Trendyol 1. Lig'in ilk maçnda Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda, Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, 11 Ağustos 2024 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlı takım transfer yasağı nedeniyle bir önceki sezondaki kadrosunun önemli şekilde muhafaza ederek lige hazırlandı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde kamp yapan Erzurumspor, son bir hafta deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı için hazırlandı.

11 Ağustos 2024 tarihinde saat 17:00'da oynanacak Bandırmaspor-Erzurumspor karşılaşmasını Burak Olcar yönetecek.

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