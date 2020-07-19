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Spor

Erzurumspor'un ''süper'' kalecisi Sehic

TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediyespor'un bu başarısındaki en büyük pay sahibi savunma hattı ve mavi beyazlıların kalecisi Sehic...

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 12:50 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 12:50
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TFF 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor ligin en az gol yiyen takımı oldu.

TFF 1. Lig’in 34. hafta müsabakasında Ümraniyespor’u sahasında 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor 62 puanla şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

1 yıl aranın ardından büyük bir başarı göstererek Süper Lig’e çıkan Dadaşlar’ın bu başarısı yaptığı iyi savunmadan geçiyor. 34 hafta sonunda kalesinde sadece 26 gol gören Erzurum ekibi bu istatistikle TFF 1. Lig’de sezonun en iyi takımı oldu. Erzurumspor'un başarılı kalecisi İbrahim Sehic, 34 lig maçının tamamında forma giyerken 26 gol yedi. Sehic 16 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Mavi-beyazlı ekibi 28 gol yiyen Keçiörengücü ve Hatayspor takip etti.

Dadaşlar yediği 26 golün 14’ünü kendi sahasında 12’sini ise deplasmanda oynadığı maçlarda kalesinde gördü.

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