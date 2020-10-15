Erzurumspor'un yeni golcüsü Ricardo Gomes oynamaya hazır

AA 15 Ekim 2020 Perşembe 13:42 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:42

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Atakaş Hatayspor maçına ilişkin, "Tek amacımız kazanmak olacak. Oyun coşkusunu daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. İki takım için de kolay bir maç olmayacak." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, milli maç arasına iyi şekilde girdiklerini, bu olumlu gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.

Milli maç arasının futbolcular için iyi olduğunu ifade eden Özdilek, "Trabzonspor ile yaptığımız hazırlık karşılaşmasının, hem dakika bulamayan oyuncuları görmek hem de maç oynamadan geçmeme adına iyi bir hazırlık maçı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Özdilek, hafta sonu Süper Lig'in iki yeni takımının mücadele edeceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda Hatayspor'a karşı oynayacağız, o da bizim gibi Süper Lig'e yeni çıkan bir takım. İlk dört haftalık periyotta iyi performans gösteren bir takıma karşı oynayacağız. Milli takıma giden oyuncularımızdan Farnolle dün geldi. Novikovas yarın öğleden sonra Erzurum'a gelecek. Yedi günde 3 yüksek tempolu maç oynadı. Bakacağız ama sakatlanmadan dönmesi sevindirici bir durum. Petrus ve Kaan bu hafta olmayacak, onun haricinde takım olarak hafta sonuna hazırız."

Milli maçlardan dönüşlerin takım ritmi açısından sıkıntılı bir süreç olduğunu dile getiren Özdilek, şunları ifade etti:

"Ritmi yakalayan ve doğru giden takımdık ama milli takım arası oldu. En azından aramıza katılanlar adına doğru olduğunu düşünüyorum. Ricardo, Leo ve diğerleri için doğru bir süreç geçirdik. Ümit ederim bıraktığımız yerden devam ederiz. Ortaya koyduğumuz performansın üstüne koyarak yola devam etmek birinci önceliğimiz. Tek amacımız kazanmak olacak. Oyun coşkusunu daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. İki takım için de kolay bir maç olmayacak."

"RİCARDO OYNAMAYA HAZIR"

Mehmet Özdilek, Sadiku’yla ilgili sorulan bir soruyu, “Hazırlık maçında oynattık. Hala sıkıntıları var. Fiziksel sıkıntılarının yanı sıra diziyle ilgili sorunu var. Geri dönmek istiyor. Donald hastalık geçirmişti. İyiye gidiyor. 40 haftalık periyotta önümüzdeki ay kupa maçlarının da başlamasıyla çarşamba - pazar zorlu bir süreç başlayacak. Ricardo kendi takımıyla antrenmanlıydı. Geldiği günle bugün arasında üzerine koyarak devam ediyor. Hazırlık maçında gördük. İyi sinyaller verdi. Amacımız sakatlamadan bu süreci atlatabilmek. Bugün itibariyle oynamaya hazır gibi duruyor. Sissoko önemli bir futbolcu. Geçen seneyle bu sene arasında çok büyük fark var. Oynadığı hazırlık maçında iyi bir görüntü verdi. Takımı kişilere değil takım oyununa uygun bir hale getirmek arzusundayız” cümleleriyle cevapladı.

4 haftalık süreçte belli bir ritim yakaladıklarının altını çizen başarılı teknik adam, “Bu ritmi sürdürmek en büyük arzumuz. Dönüşler zaman zaman sıkıntı yaşatabiliyor. Bunu minimize etmek istiyoruz. Hatay’a giderken tek amacımız kazanmak olacak. Kolay maç olmayacak. Hem bizim adımıza hem de rakip adına” şeklinde konuştu.

"LOCASI OLMAYAN STADYUMLAR İÇİN EŞİTSİZLİK OLACAK"

Stadyumların ufak ufak seyirciye açılması için hazırlıklar yapıldığını da hatırlatan 54 yaşındaki Özdilek, locası bulunan statlara futbolseverlerin alınmasıyla alakalı da, “Locaların olmaması handikap. Bunun kararını biz veremeyiz. Eşitsizlik söz konusu. Belli bir süre sonra localardan statlara döneceğiz. Yavaş yavaş stadyumlara seyircinin alınması özlenen bir tablo. Avrupa liglerinde, milli maçlarda gördük. Yüzde 30 seyirci alınıyor. Yüzde 10-15 seyircili futbola dönmek an büyük hayalimiz. İç saha avantajı önemli. Seyircinin takım üzerindeki etkisi bizim için çok önemli. Çok uzun bir süreç kaldığını düşünmüyorum” dedi.