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Spor

Erzurumspor'un yeni hocası açıklandı, Yücel İldiz imzayı attı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör olarak Yücel İldiz'le sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.

AA1 Şubat 2022 Salı 14:02 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:02
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi. Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ile teknik direktör İldiz, sezon sonuna kadar mukavele imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile resmi sözleşme imzaladık camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 Şubat Pazar günü konuk edeceği Manisa FK maçı hazırlıklarına, bugün yeni teknik direktör İldiz yönetiminde devam etmesi bekleniyor.

Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.

  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  • Yücel İldiz
  • Ömer Düzgün

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