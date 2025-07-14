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Spor

Esenler Erokspor, 11 transferi arka arkaya açıkladı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, 11 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, 11 transferi arka arkaya açıkladı
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Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, 11 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, son olarak Eyüpspor'da görev yapan kaleci Birkan Tetik ve orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Fenerbahçe'den kaleci Ertuğrul Çetin, Çaykur Rizespor formasını terleten sağ bek Eray Korkmaz, MKE Ankaragücü'nde top koşturan sağ bek Hayrullah Bilazer, son sezonu Boluspor'da geçiren stoper Onur Ulaş, Kocaelispor'da oynayan sol bek Yunus Emre Gedik, Ümraniyespor forması giyen Dimitri Cavare, Iğdır FK'den sol bek Enes Alıç, Gençlerbirliği'nden kanat oyuncusu Amilton Minervino ve Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Gabonlu orta saha Guelor Kanga ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamalarda, futbolculara sarı-yeşilli formayla başarı dileğinde bulunuldu

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