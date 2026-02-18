İSTANBUL 11°C / 3°C
Spor

Esenler Erokspor 4 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 01:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Duran Şahin (Dk. 46 Cham), Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Mendy, Vorobjovas, Muhammed Mert (Dk. 67 Turan Tuncer), Sambissa (Dk. 81 Özcan Şahan), Mamadou (Dk. 81 Mustafa Sol), Krstovski (Dk. 46 Aroujo)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 90 Alper Karaman), Amilton (Dk. 80 Berat Luş), Recep Niyaz (Dk. 80 Ömer Faruk Beyaz), Kanga (Dk. 61 Jack), Faye, Kayode (Dk. 62 Catakovic)

Goller: Dk. 12 Recep Niyaz, Dk. 31 Kanga (Penaltıdan), Dk. 86 Catakovic, Dk. 90+12 Alper Karaman (Penaltıdan) (Esenler Erokspor), Dk. 26 Muhammed Mert (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Mendy (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 52 Cham (İstanbulspor)

