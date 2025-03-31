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Spor

Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 3 golle geçti
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Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Esenler Erokspor, maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 69. dakikalarda Junior Fernandes ile 35. dakikada Kayode attı. Ankaragücü'nün tek golünü 28. dakikada Anıl Yaşar kendi kalesine attı.

Ankaragücü'nde Mert Çetin, 74. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İNANILMAZ ANLAR!

1. Lig'deki Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü maçında inanılmaz bir an yaşandı.

1. Lig'deki Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü maçının 72. dakikasında Esenler Erokspor'dan Kayode, savunmanın kısa kalan pasında araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Hakem Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek golden önce düdük düdük çaldığını işaret etti ve golü iptal etti.

Ankaragücü'nde Mert Çetin, son adam kuralı nedeniyle kırmızı kart gördü.

VAR incelemesinin ardından oyun serbest vuruş ile başladı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Esenler Erokspor, 44 puana yükseldi. Ankaragücü, 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Çorum FK deplasmanına gidecek. MKE Ankaragücü, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

  • Esenler Erokspor
  • Trendyol 1. Lig
  • Ankaragücü maçı

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